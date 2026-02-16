У США вбили 21-річну українку та її хлопця

У США, в Північній Кароліні, 14 лютого убили 21-річну українку Катерину Товмаш. Поліція назвала підозрюваним колишнього хлопця дівчини. Окрім Катерини, загинув її хлопець – 28-річний Метью Вейд.

Убивця втік до прибуття поліції. Правоохоронці почали збирати докази і обробляти зачіпки.

"Детективи встановили особу 25-річного Калеба Гайдена Фосна з Огайо як підозрюваного у цій справі. Було отримано ордери на його арешт за крадіжку зі зломом та два звинувачення у вбивстві у зв'язку з цим інцидентом. Слідчі не вважають, що Фосна залишався в окрузі Мур після стрілянини. Тривають зусилля з його пошуку та затримання", – йшлося в повідомленні офісу шерифа.

Підозрюваного вже вдалося затримати.

Фото: Moore County Sheriff's Office Підозрюваний в убивстві пари

"Це трагічна і беззмістовна втрата життя. Наші серця – з родинами жертв у цей важкий час. Ми вдячні за швидку координацію та асистування наших партнерів з правоохороних органів при затриманні цієї особи", – прокоменував шериф Ронні Філдс.

За даними Суспільного, родина Катерини Товмаш виїхала з Київської області до Сполучених Штатів два роки тому, в зв'язку з вторгнення Росії до України.

Північна Каролина – штат, в якому торік була вбита ще одна українська біженка, Ірина Заруцька. На неї з ножем напав пасажир громадського транспорту після того, як дівчина просто сіла попереду.



