У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСвіт

У США вбили 21-річну українку та її хлопця

Поліція вважає відповідальним за злочин колишнього хлопця загиблої. 

У США, в Північній Кароліні, 14 лютого убили 21-річну українку Катерину Товмаш. Поліція назвала підозрюваним колишнього хлопця дівчини. Окрім Катерини, загинув її хлопець – 28-річний Метью Вейд. 

Убивця втік до прибуття поліції. Правоохоронці почали збирати докази і обробляти зачіпки. 

"Детективи встановили особу 25-річного Калеба Гайдена Фосна з Огайо як підозрюваного у цій справі. Було отримано ордери на його арешт за крадіжку зі зломом та два звинувачення у вбивстві у зв'язку з цим інцидентом. Слідчі не вважають, що Фосна залишався в окрузі Мур після стрілянини. Тривають зусилля з його пошуку та затримання", – йшлося в повідомленні офісу шерифа. 

Підозрюваного вже вдалося затримати. 

Підозрюваний в убивстві пари
Фото: Moore County Sheriff's Office
Підозрюваний в убивстві пари

"Це трагічна і беззмістовна втрата життя. Наші серця – з родинами жертв у цей важкий час. Ми вдячні за швидку координацію та асистування наших партнерів з правоохороних органів при затриманні цієї особи", – прокоменував шериф Ронні Філдс.

 

За даними Суспільного, родина Катерини Товмаш виїхала з Київської області до Сполучених Штатів два роки тому, в зв'язку з вторгнення Росії до України. 

Північна Каролина – штат, в якому торік була вбита ще одна українська біженка, Ірина Заруцька. На неї з ножем напав пасажир громадського транспорту після того, як дівчина просто сіла попереду.


﻿
