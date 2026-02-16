ЗМІ: Орбан заявив про нібито втручання України у передвиборчу кампанію в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Київ нібито "відверто втручається у передвиборчу кампанію в Угорщині", підтримуючи опозиційні сили, які виступають за членство України в ЄС.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з держсекретарем США Марко Рубіо, який перебуває з візитом у Будапешті, пише "Укрінформ".

"З такою жорстокою відкритістю участь у виборчій кампанії іншої країни трапляється не дуже часто. Українці цілком справедливо вважають, що уряд Угорщини має для них значення", – заявив Орбан.

Він зазначив, що угорський народ під час голосування 2025 року чітко виступив проти вступу України до ЄС, бо це нібито може втягнути країну у війну та зруйнувати її економіку.

За словами Орбана, українська влада нібито прагне бачити новий уряд в Будапешті, який погодився б на членство України в ЄС та фінансову підтримку України.

"Для українців має значення, яким буде результат виборів. Тому вони вирішили взяти участь у кампанії… Ми чудово знаємо, що вони фінансували наших опонентів. Ми повинні визнати, що український президент та Україна будуть активними учасниками цих виборів. І ми також повинні їх перемогти", – додав Орбан.

Держсекретар США Марко Рубіо похвалив Орбана за ефективне керівництво країною та відзначив особливі стосунки прем’єра з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Після Мюнхенської безпекової конференції держсекретар США Марко Рубіо вирушив у дводенну поїздку до Європи, щоб зміцнити двосторонні відносини зі Словаччиною та Угорщиною.