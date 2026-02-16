У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ЗМІ: Орбан заявив про нібито втручання України у передвиборчу кампанію в Угорщині

Прем'єр Угорщини заявив, що Київ начебто прагне бачити "новий уряд в Будапешті".

ЗМІ: Орбан заявив про нібито втручання України у передвиборчу кампанію в Угорщині
Марко Рубіо і Віктор Орбан
Фото: Укрінформ/скріншот з відео

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Київ нібито "відверто втручається у передвиборчу кампанію в Угорщині", підтримуючи опозиційні сили, які виступають за членство України в ЄС.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з держсекретарем США Марко Рубіо, який перебуває з візитом у Будапешті, пише "Укрінформ".

"З такою жорстокою відкритістю участь у виборчій кампанії іншої країни трапляється не дуже часто. Українці цілком справедливо вважають, що уряд Угорщини має для них значення", – заявив Орбан.

Він зазначив, що угорський народ під час голосування 2025 року чітко виступив проти вступу України до ЄС, бо це нібито може втягнути країну у війну та зруйнувати її економіку. 

За словами Орбана, українська влада нібито прагне бачити новий уряд в Будапешті, який погодився б на членство України в ЄС та фінансову підтримку України.

"Для українців має значення, яким буде результат виборів. Тому вони вирішили взяти участь у кампанії… Ми чудово знаємо, що вони фінансували наших опонентів. Ми повинні визнати, що український президент та Україна будуть активними учасниками цих виборів. І ми також повинні їх перемогти", – додав Орбан.

Держсекретар США Марко Рубіо похвалив Орбана за ефективне керівництво країною та відзначив особливі стосунки прем’єра з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

  • Під час поїздки він обговорюватиме енергетичне співробітництво та зобов’язання у межах НАТО, хоча подробиць щодо конкретних заходів не розкрив.
﻿
