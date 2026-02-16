Обвинувачений у вбивствах на пляжі у Сіднеї вперше повстав перед судом

Обвинувачений у вбивствах на пляжі Бонді у Сіднеї Навід Акрам повстав сьогодні перед австралійським судом через відеозв'язок з в’язниці, повідомляє France24.

Акрам з’явився у суді приблизно на п'ять хвилин. Під час засідання обговорили графік подання доказів.

Це його перша поява на публічних слуханнях після наймасовішого розстрілу в країні за останні 30 років.

Акрама та його батька Саджида обвинувачують у нападі на людей під час святкування єврейської Хануки торік у грудні. Саджида застрелила поліція під час нападу. Акраму висунуто обвинувачення у тероризмі та 15 епізодах вбивства.

Акрам наступного разу постане перед судом 9 березня.

Виступаючи біля зали суду, адвокат Акрама Бен Арчболд заявив, що його клієнт утримується в “дуже важких умовах”. За його словами, ще зарано говорити про те, чи визнає Акрам провину.