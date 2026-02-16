У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Обвинувачений у вбивствах на пляжі у Сіднеї вперше повстав перед судом

Під час засідання обговорили графік подання доказів.

Обвинувачений у вбивствах на пляжі у Сіднеї вперше повстав перед судом
Фото: EPA/UPG

Обвинувачений у вбивствах на пляжі Бонді у Сіднеї Навід Акрам повстав сьогодні перед австралійським судом через відеозв'язок з в’язниці, повідомляє France24.

Акрам з’явився у суді приблизно на п'ять хвилин. Під час засідання обговорили графік подання доказів.

Це його перша поява на публічних слуханнях після наймасовішого розстрілу в країні за останні 30 років.

Акрама та його батька Саджида обвинувачують у нападі на людей під час святкування єврейської Хануки торік у грудні. Саджида застрелила поліція під час нападу. Акраму висунуто обвинувачення у тероризмі та 15 епізодах вбивства.

Акрам наступного разу постане перед судом 9 березня.

Виступаючи біля зали суду, адвокат Акрама Бен Арчболд заявив, що його клієнт утримується в “дуже важких умовах”. За його словами, ще зарано говорити про те, чи визнає Акрам провину.

  • Масова стрілянина викликала національні занепокоєння щодо антисемітизму в Австралії та обіцянки посилити закони про зброю.
  • Серед жертв нападу був 87-річний Алекс Клейтман, який пережив Голокост і приїхав із України.
﻿
