У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Влада Аргентини звинуватила в тероризмі 17 протестувальників проти трудової реформи

Законопроєкт, зокрема, збільшує кількість робочих годин і обмежує право на страйк. 

Влада Аргентини звинуватила в тероризмі 17 протестувальників проти трудової реформи
Хав'єр Мілей під час зустрічі з виборцями.
Фото: EPA/UPG

Уряд Аргентини звинуватив у тероризмі 17 протестувальників, яких звинувачують в зіткненнях із поліцією, що сталися минулої середи. Масові протести були спричинені законопроєктом про трудову реформу, запропонованим президентом Хав'єром Мілеєм, пишуть Buenos Aires Times

Мітингарів звинуватили в атаках з камінням і коктейлями Молотова проти поліції та офіцерів безпеки. Голова кабінету міністрів Мануель Адорні сказав, що це серйозний злочин проти конституційного порядку.

"Національний уряд висунув звинувачення у тероризмі проти відповідальних за це", – сказав він. 

Міністерство безпеки оприлюднило імена 17 людей і оголосило їх у розшук. Кримінальну заяву підписав Мануель Франко, директор з питань регулювання та законодавства Міністерства безпеки. Він засудив акти насильства, які він назвав епізодами "з терористичними ознаками".

У четвер Сенат проголосував за трудові реформи, які спрощують найм та звільнення працівників, зменшують вихідну допомогу, обмежують право на страйк, збільшують робочий час та скорочують положення про відпустки. Далі законопроєкт розглядатиме Палата депутатів. 

Голосування Сенату відбулося наступного дня після жорстких протистоянь протестувальників і поліції. Правоохоронці застосовували проти мітингарів газ та гумові кулі. Деякі з них носили маски й балаклави та брали участь в зіткненнях з полісменами. Більшість протестувальників поводилася мирно. 

Після зіткнень заарештували 40 людей. Відомо, що щонайменше четверо правоохоронців були поранені. 

﻿
