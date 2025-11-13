Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом

Цю операцію аналітики пов’язують із прагненням Вашингтона підтримати уряд Хав’єра Мілєя.

США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Ілюстративне фото
Фото: Мінфін

США використали майже $900 млн зі своїх резервів у Міжнародному валютному фонді (МВФ) у той самий час, коли Аргентина отримала еквівалентну суму напередодні важливого платежу за боргом.

Як пише Financial Times, цю операцію аналітики пов’язують із прагненням Вашингтона підтримати уряд Хав’єра Мілея. За підрахунками видання, американські спеціальні права запозичення (SDR) у МВФ – активи, які можуть бути використані для погашення боргів або обміну на долари, євро та інші валюти, – зменшилися на $870 млн минулого місяця.

Водночас рахунок SDR Аргентини зріс на таку ж суму безпосередньо перед тим, як країна мала сплатити $840 млн МВФ 1 листопада.

Ці операції відбулися на тлі зусиль Вашингтона стабілізувати аргентинський песо, включно з валютним свопом на $20 млрд і ринковими інтервенціями. Міністерство фінансів США відмовилося коментувати операції з SDR, так само як і міністерство економіки Аргентини та центральний банк країни.

Механізми валютного свопу на $20 млрд, який мав надати Буенос-Айресу доступ до доларів, офіційно не розкриті. Аналітики припускають, що Вашингтон міг перевести SDR Аргентині в межах цієї угоди.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у вівторок, що "відкрили кредитну лінію, частину з неї використали, і вже отримали прибуток".

МВФ відмовився коментувати, чи здійснила Аргентина свій платіж 1 листопада.

Непрозорість домовленостей між США та Аргентиною викликає занепокоєння серед аналітиків.

У жовтні США володіли близько 127 млрд SDR. Тоді їхні резерви знизилися на 640,8 млн SDR, а резерви Аргентини зросли на ту саму суму з менш ніж 30 млн. Міністерство фінансів США може обмінювати SDR на долари через Федеральну резервну систему, але цього не сталося в жовтні.

Попри нещодавнє надання Аргентині $15 млрд із нового пакета допомоги МВФ на $20 млрд, її валютні резерви залишаються критично низькими. У найближчі місяці на них чекає новий тиск через погашення попередніх кредитів Фонду та боргів приватному сектору.

  • У жовтні Аргентина сподівалася завершити угоду із США про своп-лінію на 20 млрд доларів.
  • Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США продовжуватимуть інвестувати в економіку Аргентини лише за умови, що президенту Хав'єру Мілею вдасться виграти вибори. Таким чином на кону фактично опинилися 20 млрд доларів, які Білий дім обіцяв спрямувати на порятунок аргентинської фінансової системи.
﻿
