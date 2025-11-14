США розпочали операцію "Південний спис" проти наркотрафіку

Експерти припускають можливість вторгнення у Венесуелу з метою повалення режиму Мадуро.

Міністр війни США Піт Геґсет у мережі X повідомив про початок Пентагоном операції "Південний спис", нібито спрямованої на боротьбу з контрабандою наркотиків.

За словами урядовця, метою воєнних дій є "усунення нарко-терористів з нашої півкулі та захист Америки від наркотиків, які вбивають наших людей".

"Президент Трамп наказав діяти - міністерство війни виконує", - додав Геґсет.

Проте з урахуванням безпрецедентної концентрації військової сили у Карибському морі експерти припускають, що операція може передбачати завдання наземних ударів по Венесуелі та навіть вторгнення у країну з метою повалення диктаторського режиму Ніколаса Мадуро.