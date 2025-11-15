Угорщина виділить фінансування з фонду миру на армію Лівану, а не на Україну

Угорщина направить допомогу армії Лівану замість України.

Про це, як передає Суспільне, повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

За словами Сіярто, Угорщина виділить Лівану 1,5 млн євро замість того, щоб використати свою частку фонду миру для передавання озброєння українській армії.

"Інтереси національної безпеки Угорщини — це мир на Близькому Сході. Ми не будемо використовувати нашу частку у Європейському фонді миру для озброєння України", - наголосив Сіярто.

Перед тим він закликав припинити фінансування України через повідомлення про корупційні схеми в енергетиці, а прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через цей скандал Будапешт більше не надаватиме фінансову допомогу Україні.