Опитування: 72% мешканців Німеччини незадоволені громадськими вбиральнями

Водночас доступність вбиралень у ФРН негативно оцінили 65% опитаних.

Ілюстративне фото: шкільна вбиральня у Майнці, Німеччина
Фото: EPA/UPG

У Німеччині 72% мешканців незадоволені громадськими вбиральнями.

Такими є результати опитування соціологічної служби YouGov для агентства KNA, повідомляє DW.

Дослідження було присвячено Всесвітньому дню туалету, який за рішенням ООН відзначається 19 листопада.

Соціологи з'ясували, що 72% мешканців Німеччини незадоволені станом громадських туалетів у країні. Серед жінок таких 74%, серед чоловіків – 69%. Доступність вбиралень у ФРН негативно оцінили 65% опитаних. Серед жінок їхня частка також більша.

Лише 6% опитаних заявили, що користуються громадськими туалетами Німеччини часто чи дуже часто. 53% – рідко, 14% – ніколи. Опитування проводилося на початку листопада серед 2046 дорослих мешканців ФРН.
﻿
