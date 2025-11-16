В Індії затримали спільника смертника після вибуху в Нью-Делі

Уряд Індії повідомив про затримання жителя Кашміру, якого підозрюють у причетності до теракту в центрі Нью-Делі, пише Bloomberg.

Вибух, що стався в переповненому районі міста, забрав життя десяти людей, поранені 32.

За даними Національного агентства розслідувань Індії (NIA), затриманий брав участь у підготовці атаки разом із виконавцем-смертником. Слідчі заявили, що він приїхав до Нью-Делі, щоб придбати автомобіль, який згодом використали як замінований транспортний засіб.

NIA ідентифікувало смертника як жителя округу Пулвама та асистента професора кафедри загальної медицини в університеті Al Falah у Фарідабаді.

У агентстві наголосили, що «розглядають численні версії, щоб встановити ширшу змову та інших причетних до теракту».

Участь місцевих виконавців у нападі створює додатковий виклик для прем’єр-міністра Нарендри Моді, оскільки уряд оголосив політику трактування кожного теракту як акту війни проти Індії.

Після нападу в Кашмірі у квітні, коли загинули 26 людей, Нью-Делі звинуватило в атаці Пакистан, і це призвело до чотириденного зіткнення й різкого зростання напруги між ядерними державами. Ісламабад свою причетність заперечує.