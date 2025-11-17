“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСвіт

Зеленський: Україна готова до спільного виробництва дронів із Францією

Спільне виробництво дронів сприятиме зміцненню європейської безпеки.

Зеленський: Україна готова до спільного виробництва дронів із Францією
Фото: Володимир Зеленський

У Парижі пройшов українсько-французький форум, присвячений питанням спільного виробництва дронів. Сторони обговорили можливі напрямки спільного виробництва.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Українсько-французький форум із питань спільного виробництва дронів у Парижі – взяли участь у ньому разом із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили можливі напрями спільного виробництва дронів – створення спільних підприємств та інвестиції", — зазначає глава держави. 

Президент України розповів про застосування Україною далекобійних, морських дронів, а також про спроможності виробництва. 

"Ми готові до спільного виробництва з Францією. Потрібно розвивати партнерство між бізнесами та оборонними відомствами наших країн. Таке співробітництво посилить і Україну, і Францію та сприятиме зміцненню європейської безпеки загалом", — додає Володимир Зеленський.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies