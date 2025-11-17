Зеленський: Україна готова до спільного виробництва дронів із Францією

У Парижі пройшов українсько-французький форум, присвячений питанням спільного виробництва дронів. Сторони обговорили можливі напрямки спільного виробництва.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Українсько-французький форум із питань спільного виробництва дронів у Парижі – взяли участь у ньому разом із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили можливі напрями спільного виробництва дронів – створення спільних підприємств та інвестиції", — зазначає глава держави.

Президент України розповів про застосування Україною далекобійних, морських дронів, а також про спроможності виробництва.

"Ми готові до спільного виробництва з Францією. Потрібно розвивати партнерство між бізнесами та оборонними відомствами наших країн. Таке співробітництво посилить і Україну, і Францію та сприятиме зміцненню європейської безпеки загалом", — додає Володимир Зеленський.