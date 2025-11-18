Антиімміграційні рейди в місті Шарлотт: 130 арештованих, місцевий бізнес боїться відкриватися

Популярні кафе, магазини і навіть центр дитячої позашкільної творчості вирішили не наражати клієнтів на небезпеку.

За період активності антиіміграційної кампанії в американському місті Шарлотт, із суботи, заарештували 130 людей. Заходи прикордонного патруля шокували місцевих мешканців і бізнес. Деякі популярні громадські місця вирішили не відкриватися, аби не наражати на небезпеку, передає NBC.

Латиноамериканська пекарня учора була закрита через побоювання, що до неї може завітати патруль. Декілька малих бізнесів у торговельному центрі також були закриті.

Одному з місцевих мешканців, Віллі Асейтуно, розбили вікно в машині під час переслідування. Він є вихідцем з Гондурасу, але має американське громадянство. Асейтуно розповів журналістам, що помітив, як патруль переслідує двох людей. Після цього його власну машину оточили трьома автомобілями, а агенти запитали в нього імміграційний статус. Асейтуно, який записував інцидент, залишався в машині і сказав, що якщо агенти зламають вікно, то муситимуть за це заплатити. Агенти після цього розбили вікно в авто, відкрили двері і повалили його на землю.

Мешканці Шарлотт повідомляли про десятки випадків спостереження від агентів прикордонної служби, зокрема біля громадського центру ourBRIDGE for Kids – некомерційної групи, яка проводить позашкільні програми для учнів-біженців та іммігрантів.

За словами свідка, який поділився відео з місця події з NBC News, у понеділок вранці до центру з'явилися кілька вантажівок з понад 20 агентами прикордонної служби. Невідомо, чи когось заарештували. У той час дітей не було, оскільки програми проводять лише вдень, і їх скасували як запобіжний захід.

Департамент внутрішньої безпеки стверджує, що арештовував людей, пов'язаних зі злочинність, зокрема членів банд, нападників, крадіїв, причетних до зберігання зброї та інших зловмисників. Однак деякі члени Мережі мігрантів Кароліни заявили, що серед арештованих були пастор Центральної об'єднаної методистської церкви, працівники, які розвішували різдвяні декорації, продавці продуктового маркету і інші в прилеглих до церков і магазинів територіях.

Ще один інцидент біля церкви Плакучої Верби AME Zion стосувався затримання "чоловіка, який брав участь у дні прибирання церкви", повідомляє Siembra NC. Цього чоловіка було госпіталізовано після того, як у нього сталася "панічна атака" після арешту імміграційною службою.

Місецві правозахисні організації розкритикували заходи.

"Це не питання громадської безпеки", – вважає співвиконавча директорка та співзасновниця Мережі мігрантів Кароліни Стефанія Артеага.

У неділю вранці іспаномовна служба в церкві Casa Viva була напівпорожньою, оскільки сотні людей у громаді вирішили залишитися вдома, бо вони "бояться виходити на вулицю через ситуацію, що склалася зараз", сказав пастор Алехандро Монтес.