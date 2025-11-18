Міністр оборони Польщі: сліди диверсії на залізниці ведуть до Росії

Владислав Косіняк-Камиш каже, що аналіз подій у Польщі та Європі — підпали в ТРЦ, диверсії, інциденти на летовищах — вказує на системність та російський почерк.

Віцепрем’єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю Radio ZET заявив, що в розслідуванні диверсії на польській залізниці «всі сліди ведуть на схід, до Росії».

За його словами, остаточні висновки можна буде зробити після затримання виконавців, але аналіз подій у Польщі та Європі — підпали в ТРЦ, диверсії, інциденти на летовищах — вказує на системність та російський почерк.

Міністр в інтерв’ю Radio ZET назвав вибух на колії «елементом війни Росії з Європою, Польщею та НАТО», метою якої є посіяти страх і підірвати єдність союзників. Він зазначив, що Польща перебуває у «стані між миром і війною», а Кремль використовує диверсії, кібератаки, тиск на кордоні та провокації в Балтійському регіоні для ослаблення Заходу.

Косіняк-Камиш підтвердив, що поруч із пошкодженими коліями була виявлена камера — за його словами, вона могла фіксувати момент вибуху або контролювати місце закладки пристрою, аби диверсанти стежили, чи вибухівку не виявили.

Очільник Міноборони повідомив, що за останні місяці польські служби затримали кілька десятків осіб, які готували диверсії. За потреби військо готове посилити охорону залізничної інфраструктури, використовуючи дрони, системи моніторингу та авіацію. Він також наголосив, що багато диверсій вдалося попередити.

Міністр додав, що Польщу інколи застерігають союзники по НАТО за надто швидке оприлюднення інформації про інциденти, проте Варшава дотримується принципу прозорості.