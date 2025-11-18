База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСвіт

ЗМІ: вибух на залізниці у Польщі скоїли дистанційно за допомогою мобільних телефонів

Один із зарядів не спрацював. 

ЗМІ: вибух на залізниці у Польщі скоїли дистанційно за допомогою мобільних телефонів
Ділянка залізничної колії на маршруті Люблін-Варшава
Фото: EPA/UPG

Польські правоохоронці встановили, що вибух на залізниці, який пошкодив колію Варшава–Люблін, скоїли за допомогою мобільних телефонів. 

Як пише RMF24, один заряд було підірвано, другий з невідомих причин не спрацював. 

Правоохоронці вилучили SIM-картки з телефонів і встановили дані паспорта, на який їх було придбано. SIM-картки належали польському оператору, і це є важливо для розслідування, хоча власник паспорта не обов’язково є диверсантом. 

У понеділок Національна прокуратура розпочала слідство щодо акту диверсії "терористичного характеру, спрямованого проти залізничної інфраструктури та вчиненого на користь іноземної розвідки". 

Розслідування стосується пошкодження лінії №7 у період 15–17 листопада на маршруті Варшава Східна — Дорогуськ: зокрема, підірваної колії в районі Міка та пошкодження колії поблизу місцевості Голомб. 

Слідство ведуть за статтями про шпигунство, створення загрози катастрофи в наземному русі та виготовлення або обіг небезпечних речовин і пристроїв, за що передбачено покарання до довічного ув’язнення. 

На маршруті Варшава–Люблін сталися два акти диверсії: у Міка вибух знищив колію, і, за словами прем’єра Дональда Туска, це міг бути акт саботажу.

А поблизу станції Голомб поїзд із 475 пасажирами був змушений різко зупинитися через пошкодження колії.

  • Після інциденту Міністерство оборони Польщі оголосило про залучення Військ територіальної оборони (WOT) до патрулювання важливих залізничних об’єктів на сході країни.
