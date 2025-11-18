ЗМІ: вибух на залізниці у Польщі скоїли дистанційно за допомогою мобільних телефонів

Польські правоохоронці встановили, що вибух на залізниці, який пошкодив колію Варшава–Люблін, скоїли за допомогою мобільних телефонів.

Як пише RMF24, один заряд було підірвано, другий з невідомих причин не спрацював.

Правоохоронці вилучили SIM-картки з телефонів і встановили дані паспорта, на який їх було придбано. SIM-картки належали польському оператору, і це є важливо для розслідування, хоча власник паспорта не обов’язково є диверсантом.

У понеділок Національна прокуратура розпочала слідство щодо акту диверсії "терористичного характеру, спрямованого проти залізничної інфраструктури та вчиненого на користь іноземної розвідки".

Розслідування стосується пошкодження лінії №7 у період 15–17 листопада на маршруті Варшава Східна — Дорогуськ: зокрема, підірваної колії в районі Міка та пошкодження колії поблизу місцевості Голомб.

Слідство ведуть за статтями про шпигунство, створення загрози катастрофи в наземному русі та виготовлення або обіг небезпечних речовин і пристроїв, за що передбачено покарання до довічного ув’язнення.

На маршруті Варшава–Люблін сталися два акти диверсії: у Міка вибух знищив колію, і, за словами прем’єра Дональда Туска, це міг бути акт саботажу.

А поблизу станції Голомб поїзд із 475 пасажирами був змушений різко зупинитися через пошкодження колії.