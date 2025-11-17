“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Війська тероборони Польщі посилять патрулювання залізничної інфраструктури на сході країни

Основним завданням є захистити критичну інфраструктуру Польщі.

Фото: Владислав Косіняк-Камиш/Х

Міністерство оборони Польщі оголосило про залучення Військ територіальної оборони (WOT) до патрулювання важливих залізничних об’єктів на сході країни. Таке рішення ухвалили після інциденту диверсії на одній із ліній неподалік Любліна.

Про це повідомив глава Міноборони Владислав Косіняк-Камиш.

Територіальні війська підтримуватимуть Службу охорони залізниць у спільних патрулях. Їхнє завдання – захистити критичну інфраструктуру, зокрема мости, тунелі, віадуки, залізничні станції, роз’їзди, а також елементи систем управління рухом.

Для спостереження та моніторингу ситуації військові використовуватимуть безпілотники, а вже від завтра до операції долучиться й гелікоптер.

WOT складаються з підготовлених добровольців і призначені для швидкого реагування на кризові ситуації всередині країни. Посилення контролю за інфраструктурою на сході Польщі пов’язують із підвищеними загрозами безпеці в регіоні.
