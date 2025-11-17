Війська тероборони Польщі посилять патрулювання залізничної інфраструктури на сході країни

Міністерство оборони Польщі оголосило про залучення Військ територіальної оборони (WOT) до патрулювання важливих залізничних об’єктів на сході країни. Таке рішення ухвалили після інциденту диверсії на одній із ліній неподалік Любліна.

Про це повідомив глава Міноборони Владислав Косіняк-Камиш.

Територіальні війська підтримуватимуть Службу охорони залізниць у спільних патрулях. Їхнє завдання – захистити критичну інфраструктуру, зокрема мости, тунелі, віадуки, залізничні станції, роз’їзди, а також елементи систем управління рухом.

Для спостереження та моніторингу ситуації військові використовуватимуть безпілотники, а вже від завтра до операції долучиться й гелікоптер.

WOT складаються з підготовлених добровольців і призначені для швидкого реагування на кризові ситуації всередині країни. Посилення контролю за інфраструктурою на сході Польщі пов’язують із підвищеними загрозами безпеці в регіоні.

Вчора, 16 листопада, пасажирський поїзд здійснив екстрену зупинку після того, як машиніст помітив пошкодження рейок неподалік станції Жичин. Постраждалих немає.