The Times: західні країни переймають досвід України в новітніх збройних розробках

Війна змусила українські Збройні сили швидко розвивати свої технології, і тепер в деяких аспектах вони перевершують своїх західних союзників. Захід тим часом перетворюється із постачальника зброї на її покупця, йдеться в матеріалі The Times.

Газета відвідала львівський форум оборонних індустрій, де українські виробники представляли свої новітні збройні розробки. Однією з найперспективніших сфер стали різноманітні безпілотні системи.

На думку журналістів, найяскравішим прикладом того, як Україна перевернула традиційне розуміння військової сили, є її військово-морська кампанія. Український флот вступив у повномасштабну війну з кількома малими кораблями і чисельно поступався російському Чорноморському флоту в співвідношенні 1 до 14.

На початку війни Україна через фонд United24 почала збір коштів на таємниче безпілотне надводне судно. Загалом створили близько 50 прототипів морського дрона, який тепер відомий як Magura.

Magura – швидкий безпілотний надводний дрон-камікадзе, виробництво якого коштує менше 300 000 доларів. Збитки від таких дронів значно дорожчі. Наприклад, за їх допомогою вразили ракетоносій "Ивановец" вартістю близько $70 млн і патрульний корабель "Сергей Котов" вартістю $65 млн доларів.

Після українських нападів Росія була змушена відвести свій флот із Чорного моря подалі, відкривши тим самим торговельні шляхи для України.

Найновіший український морський безпілотник "Катран" може запускати торпеди, оснащений фронтальною мінігарматою для знищення морських цілей та має кулемет, встановлений зверху, для ураження повітряних цілей.

"Західні компанії відзначили вражаючий успіх України на морі", – повідомили в The Times.

Має Україна успіхи і в наземних роботизованих комплексах. Хоча в районах найзапекліших боїв використання таких систем ускладнене РЕБом.

Першою поширеною системою на полі бою став робот Ironclad.

Інший приклад – "Шабля" – дистанційно керована за допомогою штучного інтелекту кулеметна турель, встановлена на колісному шасі, що дозволяє їй маневрувати зі швидкістю до 11 км/год з корисним вантажем 350 кг та придушувати ворога скорострільним вогнем.

З урахуванням українського досвіду західні компанії вже почали розбробляти і власні морські дрони, і роботизовані комплекси. Наприклад, Велика Британія стала виготовляти власні морські дрони.



