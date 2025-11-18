У Словаччині пройшли багатотисячні мітинги проти Фіцо

Десятки тисяч людей у Словаччині в понеділок вийшли на протести проти прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо та його проросійської політики.

Як пише АР, акції відбулися у річницю Оксамитової революції 1989 року, яка поклала край комуністичному правлінню в колишній Чехословаччині.

Мітинги та марші відбулися в десятках міст. На площі Свободи у столиці країни, Братиславі, протестувальники під дощем скандували: "Нам досить Фіцо", "ми хочемо змін" та "у відставку". Один із плакатів містив слова покійного президента Чехословаччини та Чехії Вацлава Гавела: "Правда і любов повинні перемогти брехню та ненависть".

Видання зазначає, що Роберт Фіцо вже багато років залишається суперечливою фігурою в словацькій політиці, і тисячі людей неодноразово виходили на протести проти його курсу. Останньою причиною обурення стало скасування державного вихідного на честь Оксамитової революції, що уряд оголосив "заходом економії".

На думку лідера опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхала Шімечка, це не має нічого спільного з економією чи заощадженнями.

"Роберт Фіцо просто хоче сказати нам, що свято свободи – непотрібне. Що свобода непотрібна. Але ми цінуємо свободу і не дозволимо її у нас забрати", – зазначив політик.

Фіцо також критикували за висловлювання про студентів у Попраді, яких він закликав іти воювати за Україну, якщо вони не поділяють його проросійські погляди.

Він тричі зустрічався із російським диктатором Володимиром Путіним з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та скасував двосторонню військову підтримку України з боку Словаччини, відкрито кидаючи виклик політиці ЄС щодо України.