Зеленський прибув до Іспанії і анонсував візит до Туреччини, засідання Ставки і зустріч з нардепами "Слуги народу"

Президент окреслив план на тиждень, але в деталі не вдавався.

Президент Володимир Зеленський прибув до Іспанії, де запланована зустріч із її прем’єр-міністром Педро Санчесом. Він повідомив, що розраховує на нові домовленості, які посилять Україну.

Завтра Зеленський летітиме до Туреччини. Україна готує активізацію перемовин і має напрацьовані рішення, які пропонуватиме партнерам.

“Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених”, – сказав він.

Також президент анонсував засідання Ставки Верховного головнокомандувача – воно має пройти в четвер.

“Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції «Слуга народу». Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі”, – сказав Зеленський.