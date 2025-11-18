Прем'єр Канади ледве уникнув вотуму недовіри через бюджет

Країні загрожували другі парламентські вибори за менш ніж рік.

Очільник канадського уряду Марк Карні успішно подолав найскладніше випробування своєї каденції: його проєкт бюджету отримав схвалення на етапі першого голосування.

Як пише Reuters, фінансовий документ погодили з перевагою лише у два голоси - 170-168. Хоча попереду ще кілька етапів розгляду, цей результат вказує на те, що голосів вистачить для остаточного ухвалення кошторису.

В разі провалу Карні, ймовірно, довелося б залишити свою посаду. Це майже гарантовано призвело б до оголошення нових парламентських виборів менш ніж за рік після попередніх.

Опитування вказують, що навіть за такого сценарію Ліберальна партія зберегла б перевагу над консерваторами. Цьому сприяє і той факт, що бюджетний законопроєкт Карні передбачає менше заходів економії та урізання виплат, аніж прогнозували експерти.