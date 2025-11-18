Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Прем'єр Канади ледве уникнув вотуму недовіри через бюджет

Країні загрожували другі парламентські вибори за менш ніж рік.

Прем'єр Канади ледве уникнув вотуму недовіри через бюджет
Марк Карні
Фото: Facebook/Mark Carney

Очільник канадського уряду Марк Карні успішно подолав найскладніше випробування своєї каденції: його проєкт бюджету отримав схвалення на етапі першого голосування.

Як пише Reuters, фінансовий документ погодили з перевагою лише у два голоси - 170-168. Хоча попереду ще кілька етапів розгляду, цей результат вказує на те, що голосів вистачить для остаточного ухвалення кошторису.

В разі провалу Карні, ймовірно, довелося б залишити свою посаду. Це майже гарантовано призвело б до оголошення нових парламентських виборів менш ніж за рік після попередніх. 

Опитування вказують, що навіть за такого сценарію Ліберальна партія зберегла б перевагу над консерваторами. Цьому сприяє і той факт, що бюджетний законопроєкт Карні передбачає менше заходів економії та урізання виплат, аніж прогнозували експерти.
