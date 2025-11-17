Туск: пошкодження залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін – це акт саботажу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пошкодження залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін є актом саботажу.

"Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були", – написав він у соцмережі Х і додав, що цей випадок спрямований і на безпеку польської держави та її громадян.

За його словами,інцидент стався на маршруті Варшава-Люблін у селі Міка.

Вибуховий пристрій здетонував та зруйнував залізничну колію. На місці події працюють служби екстреної допомоги та прокуратура.

Пошкодження також виявлено на тому ж маршруті, ближче до Любліна.

To już pewne. Mamy do czynienia z aktem dywersji. pic.twitter.com/GASvlDz3iy — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025