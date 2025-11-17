Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСвіт

Туск: пошкодження залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін – це акт саботажу

Вибуховий пристрій здетонував та зруйнував залізничну колію.

Туск: пошкодження залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін – це акт саботажу
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на місці події
Фото: Соцмережа Х Дональда Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пошкодження залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін є актом саботажу.

"Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були", – написав він у соцмережі Х і додав, що цей випадок спрямований і на безпеку польської держави та її громадян. 

За його словами,інцидент стався на маршруті Варшава-Люблін у селі Міка. 

Вибуховий пристрій здетонував та зруйнував залізничну колію. На місці події працюють служби екстреної допомоги та прокуратура. 

Пошкодження також виявлено на тому ж маршруті, ближче до Любліна.
