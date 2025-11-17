Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
​Косово спростовує звинувачення у стрілянині по сербській армії

Натомість влада Косова затримала чотирьох мисливців із сербським громадянством за незаконний перетин кордону та незаконне зберігання зброї.

​Косово спростовує звинувачення у стрілянині по сербській армії
Поліція Косова, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Поліція Косова заперечила звинувачення сербських медіа про те, що “група албанців стріляла по військовослужбовцях сербської армії поблизу бази “Дебела Глава”.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“На основі всіх оперативних даних, повідомлень поліцейських підрозділів на місцях та координації з іншими компетентними установами жодного інциденту такого характеру не зафіксовано. Публікація такої невірної інформації сприяє створенню хибних уявлень та посиленню непотрібної напруженості в прикордонних районах”», – заявила поліція Косова.

Напередодні поліцейські підрозділи заарештували чотирьох мисливців із сербським громадянством за незаконний перетин кордону та незаконне зберігання зброї.

Знайдену зброю та боєприпаси конфіскували, а підозрюваних затримали.

Водночас Вища прокуратура у сербському місті Вран'є повідомила, що кілька невстановлених осіб, найімовірніше, з мисливської зброї, здійснили кілька пострілів у напрямку патруля сербської армії.

Сербські правоохоронці стверджують, що після обстрілу ці особи поїхали на кількох транспортних засобах у напрямку території Косово.

“У цьому інциденті ніхто не постраждав. За наказом прокуратури поліція вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин цієї події”, – повідомили серби.

Місія НАТО в Косові у своїй відповіді “Радіо Свобода” заявила, що уважно стежить за ситуацією. Вона зазначила, що не має правоохоронного мандату та не бере участі в арештах, про які раніше згадувала косовська поліція.
