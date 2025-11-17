Грузинська влада хоче заборонити громадянам брати участь у виборах з-за кордону

Інфраструктура для голосування за межами Грузії більше не створюватиметься.

Правляча партія “Грузинська мрія” збирається заборонити громадянам Грузії, які мешкають за кордоном, участь у виборах з-за кордону.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу” з посиланням на голову парламенту Шалву Папуашвілі.

За чинним Виборчим кодексом Грузії нерезиденти мають право брати участь у парламентських виборах, для цього за кордоном відкриваються виборчі дільниці.

“Насамперед слід наголосити, що у виборчих правах громадян, які перебувають в іншій країні, нічого не змінюється. Зміна стосується процедури і означає, що, як і на місцевих виборах, голосувати на парламентських виборах можна буде лише в межах державної території Грузії… Як і раніше, кожен громадянин Грузії матиме повне право та можливість брати участь у виборах. Єдина умова – раз на чотири роки приїхати на батьківщину та проголосувати на території Грузії”, - заявив Папуашвілі.

Голова парламенту наголосив, що інфраструктура для голосування за межами Грузії більше не створюватиметься.

Він запевнив, що ці зміни підвищують стійкість виборів, зменшують вплив зовнішніх гравців та забезпечують більш адекватний та поінформований вибір.

“Ця модель повністю відповідає міжнародним стандартам та діє в таких країнах, як Ірландія, Мальта, Ізраїль, Вірменія… Існують особливі ризики впливу на нерезидентів, які перебувають під впливом іноземної юрисдикції та політичного середовища, де держава не може запобігти втручанню. Крім того, щодо нерезидентів високі ризики інформаційної маніпуляції”, - пояснив Папуашвілі.

Він також зазначив, що парламентські вибори минулого року показали, “наскільки відкритим та грубим може бути інформаційний та політичний тиск ззовні на виборців”.