Грузія від початку року видворила 1131 іноземця, а наступного року планує видворити біля 3500

Міністерство внутрішніх справ Грузії за 11 місяців видворило з країни 1131 іноземного громадянина, які перебували в країні без законних підстав.

Про це заявив прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе, передає "Радіо Свобода".

За його словами, цей показник можна порівняти з кількістю вигнаних "нелегальних мігрантів" за останні сім років, а в 2026 році планується видворити ще не менш як 3500 осіб.

"Згідно з представленою МВС програмою, через три-чотири роки проблема нелегальної міграції буде повністю усунена. Це має важливе значення, у тому числі з погляду безпеки", – наголосив Кобахідзе.

Громадяни яких країн були видворені, він не уточнив.