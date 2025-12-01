Грузія від початку року видворила 1131 іноземця, а наступного року планує видворити біля 3500

Міністерство внутрішніх справ Грузії за 11 місяців видворило з країни 1131 іноземного громадянина, які перебували в країні без законних підстав.
Про це заявив прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе, передає "Радіо Свобода".
За його словами, цей показник можна порівняти з кількістю вигнаних "нелегальних мігрантів" за останні сім років, а в 2026 році планується видворити ще не менш як 3500 осіб.
"Згідно з представленою МВС програмою, через три-чотири роки проблема нелегальної міграції буде повністю усунена. Це має важливе значення, у тому числі з погляду безпеки", – наголосив Кобахідзе.
Громадяни яких країн були видворені, він не уточнив.
- 1 жовтня 2025 року в Грузії набрали чинності нові правила щодо іноземців. Зокрема, - підвищені штрафи за порушення термінів перебування в країні та дозволене видворення за порушення правил участі в протестах.
- Крім того, були посилені умови працевлаштування для іноземних громадян: з 1 березня 2026 року для роботи буде потрібний дозвіл на трудову діяльність.