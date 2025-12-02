Король Нідерландів вперше за пів століття відвідав Суринам

Король Віллем-Александр під час візиту у Суринам

Король Нідерландів Віллем-Александр став першим за майже 50 років правителем країни, який вирушив з офіційним візитом у колишню колонію Суринам.

Як пише The Guardian, монарх проведе у столиці Парамарібо три дні. Він сподівається налагодити відносини з південноамериканською державою "на основі рівності та взаємної поваги".

Віллем-Александр пообіцяв не уникати незручних тем щодо історія колонізації Суринаму нідерландцями. Зокрема йдеться про рабство, яке було скасоване лише у 1873 році. Король назвав це явище "болючим" та висловив сподівання на примирення і діалог з нащадками людей, які зазнали поневолення.

Нідерланди офіційно вибачилися перед Суринамом за використання рабської праці на рівні парламенту під час каденції прем'єр-міністра Марка Рютте у 2022 році. Рік потому провину за минуле визнав і король.