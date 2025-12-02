«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСвіт

Король Нідерландів вперше за пів століття відвідав Суринам

Монарх пообіцяв не уникати незручних тем минулого у колишній колонії.

Король Нідерландів вперше за пів століття відвідав Суринам
Король Віллем-Александр під час візиту у Суринам
Фото: EPA/UPG

Король Нідерландів Віллем-Александр став першим за майже 50 років правителем країни, який вирушив з офіційним візитом у колишню колонію Суринам.

Як пише The Guardian, монарх проведе у столиці Парамарібо три дні. Він сподівається налагодити відносини з південноамериканською державою "на основі рівності та взаємної поваги".

Віллем-Александр пообіцяв не уникати незручних тем щодо історія колонізації Суринаму нідерландцями. Зокрема йдеться про рабство, яке було скасоване лише у 1873 році. Король назвав це явище "болючим" та висловив сподівання на примирення і діалог з нащадками людей, які зазнали поневолення. 

Нідерланди офіційно вибачилися перед Суринамом за використання рабської праці на рівні парламенту під час каденції прем'єр-міністра Марка Рютте у 2022 році. Рік потому провину за минуле визнав і король. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies