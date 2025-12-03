Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп влаштував інтернет-шторм: 160 дописів у Truth Social за ніч

Своєрідний спосіб довести, що 79-річний президент має вдосталь енергії.

Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в ніч на вівторок відзначився специфічним рекордом: він виклав 160 дописів у власній соціальній мережі Truth Social, іноді встигаючи публікувати пости зі швидкістю понад 1 на хвилину.

Як пише The Guardian, левову частку інтернет-писанини республіканець традиційно присвятив критиці своїх опонентів. Дісталося на горіхи демократичному сенатору Марку Келлі, губернатору Каліфорнії Гевіну Ньюсому, екскандидату у віцепрезиденту Тіму Волцу, почесній спікерці Конгресу Ненсі Пелосі, колишньому шефу ФБР Джеймсу Комі та, звичайно ж, попередникам Трампа на посаді - Джо Байдену та Бараку Обамі.

Особливо потішили читачів конспірологічні теорії президента про те, що Ілон Маск у 2024 році врятував вибори від фальсифікації, виявивши у Сербії IP-адреси комп'ютерів, що мали змінити результати голосування, а легендарне автоперо Байдена, яким були підписані його останні укази, нібито використовувала Мішель Обама.

Лавина дописів Трампа не була добре організованою: глава держави іноді дублював повідомлення і робив зайві репости - один раз без коментаря, один раз з ним. Зрештою він двічі написав, що вважає Truth Social найкращою соцмережею. 
