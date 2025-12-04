ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
CNN: Внутрішня інспекція довела провину міністра війни США у "сигналгейті"

Піг Геґсет своїми діями наразив американських військових на небезпеку.

CNN: Внутрішня інспекція довела провину міністра війни США у "сигналгейті"
Піт Геґсет

У Пентагоні внаслідок розслідування генерального інспектора було з'ясовано, що очільник міністерства війни США Піт Геґсет своїми діями поставив американських військових під загрозу.

Як пише CNN, йдеться про скандал, відомий як "сигналгейт" - навесні міністр розкрив плани щодо бомбардування єменських хуситів у чаті в одному з месенджерів, до якого були підключені особи, що не мають стосунку до сфери оборони. 

Попри те, що раніше в Пентагоні офіційно відкидали звинувачення на адресу Геґсета, перевірка виявила, що його дії могли наразити військовослужбовців, що брали участь в операції, на небезпеку через високу деталізацію планів - було зазначено точні координати та час бомбардувань. 

Геґсет має право розсекречувати інформацію, але повинен був би зробити це у чіткій відповідності до внутрішніх протоколів міністерства. Тож порушення з його боку вважають доведеним. 
