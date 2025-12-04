США дозволили операції з АЗС «Лукойла» за межами Росії до 2026 року

Міністерство фінансів США дозволило проведення операцій із роздрібними автозаправними станціями «Лукойла», які працюють за межами Росії.
Відповідну генеральну ліцензію Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) оприлюднив 4 грудня, повідомляє «Укрінформ».
У документі уточнюється, що дозвіл стосується саме діяльності АЗС «Лукойла» поза територією РФ. Ліцензія надає можливість здійснювати пов’язані транзакції до 29 квітня 2026 року.
Агентство Reuters зазначає, що йдеться приблизно про 2 000 станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході, а також у Південній і Північній Америці.
Рішення дозволяє партнерам і операторам цих заправок продовжувати роботу без ризику порушення американських санкційних обмежень, введених проти російських компаній.
- Управління з виконання фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) 27 листопада видало генеральну ліцензію, яка дає можливість продовжити бізнес-операції з компанією «Лукойл» та її дочірніми структурами.
- Уряд Румунії схвалив указ, який дозволяє взяти під контроль місцеві активи компаній, що перебувають під міжнародними санкціями. Йдеться, зокрема, про російський “Лукойл”.
- Тим часом угорська компанія MOL повідомила американським чиновникам про свою зацікавленість у придбанні міжнародних активів "Лукойла".