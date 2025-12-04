Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
США дозволили операції з АЗС «Лукойла» за межами Росії до 2026 року

Ліцензія надає можливість здійснювати пов’язані транзакції до 29 квітня 

США дозволили операції з АЗС «Лукойла» за межами Росії до 2026 року
«Лукойл»
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів США дозволило проведення операцій із роздрібними автозаправними станціями «Лукойла», які працюють за межами Росії. 

Відповідну генеральну ліцензію Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) оприлюднив 4 грудня, повідомляє «Укрінформ».

У документі уточнюється, що дозвіл стосується саме діяльності АЗС «Лукойла» поза територією РФ. Ліцензія надає можливість здійснювати пов’язані транзакції до 29 квітня 2026 року.

Агентство Reuters зазначає, що йдеться приблизно про 2 000 станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході, а також у Південній і Північній Америці.

Рішення дозволяє партнерам і операторам цих заправок продовжувати роботу без ризику порушення американських санкційних обмежень, введених проти російських компаній.

  • Управління з виконання фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) 27 листопада видало генеральну ліцензію, яка дає можливість продовжити бізнес-операції з компанією «Лукойл» та її дочірніми структурами. 
  • Уряд Румунії схвалив указ, який дозволяє взяти під контроль місцеві активи компаній, що перебувають під міжнародними санкціями. Йдеться, зокрема, про російський “Лукойл”.
  • Тим часом угорська компанія MOL повідомила американським чиновникам про свою зацікавленість у придбанні міжнародних активів "Лукойла".
