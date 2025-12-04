​Reuters: угорська компанія зацікавилась купівлею активів підсанкційного "Лукойлу"

Угорська компанія MOL повідомила американським чиновникам про свою зацікавленість у придбанні міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл", яка знаходиться під санкціями.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з цим питанням.
За словами джерел, "Лукойл" веде переговори з нафтовими гігантами Exxon Mobil і Chevron, а також з інвесторами з Близького Сходу перед настанням терміну, встановленого США на 13 грудня, після того як Вашингтон відхилив швейцарську компанію Gunvor як покупця.
Нафтова і газова компанія MOL хотіла б придбати нафтопереробні заводи і АЗС "Лукойлу" в Європі, а також частки в виробничих активах в Казахстані та Азербайджані, повідомило одне з трьох джерел.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, давній союзник президента США Дональда Трампа, обговорив плани MOL з Трампом під час зустрічі двох лідерів у листопаді, повідомило одне з джерел.
Міністерство фінансів США відмовилося від коментарів. MOL і Білий дім не відповіли на запити про коментарі.
Що відбувається із санкціями щодо “Лукойла”
- Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Це призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості.
- Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном.
- Тим часом президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу".
- Швейцарська торговельна компанія Gunvor відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.
- Депутати Народних зборів Болгарії подолали вето президента Румена Радева на зміни до закону про адміністративне регулювання діяльності, пов’язаної з нафтопродуктами. Рішення парламенту дозволить взяти “Лукойл” під державний контроль і продати для захисту активів від американських санкцій.
- Міністерство енергетики Румунії працює над створенням законодавства щодо активів, що належать російській компанії “Лукойл”, яка перебуває під санкціями США.
- Через санкції США “Лукойл” припиняє роботу в Молдові. Уряд Молдови готовий придбати активи російської компанії.
- Будапешт сильно залежить від російських енергоносіїв, і Орбан, який перебуває при владі вже 15 років, давно намагається підтримувати добрі відносини як з Москвою, так і з Вашингтоном. MOL також прагне придбати сербську нафтопереробну компанію NIS, яка належить Росії і також перебуває під санкціями США.