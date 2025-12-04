​Reuters: угорська компанія зацікавилась купівлею активів підсанкційного "Лукойлу"

Нафтова і газова компанія MOL хотіла б придбати нафтопереробні заводи і АЗС "Лукойлу" в Європі, а також частки в виробничих активах в Казахстані та Азербайджані.

Угорська компанія MOL повідомила американським чиновникам про свою зацікавленість у придбанні міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл", яка знаходиться під санкціями.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з цим питанням.

За словами джерел, "Лукойл" веде переговори з нафтовими гігантами Exxon Mobil і Chevron, а також з інвесторами з Близького Сходу перед настанням терміну, встановленого США на 13 грудня, після того як Вашингтон відхилив швейцарську компанію Gunvor як покупця.

Нафтова і газова компанія MOL хотіла б придбати нафтопереробні заводи і АЗС "Лукойлу" в Європі, а також частки в виробничих активах в Казахстані та Азербайджані, повідомило одне з трьох джерел.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, давній союзник президента США Дональда Трампа, обговорив плани MOL з Трампом під час зустрічі двох лідерів у листопаді, повідомило одне з джерел.

Міністерство фінансів США відмовилося від коментарів. MOL і Білий дім не відповіли на запити про коментарі.

Що відбувається із санкціями щодо “Лукойла”