Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСвіт

​Reuters: угорська компанія зацікавилась купівлею активів підсанкційного "Лукойлу"

Нафтова і газова компанія MOL хотіла б придбати нафтопереробні заводи і АЗС "Лукойлу" в Європі, а також частки в виробничих активах в Казахстані та Азербайджані. 

​Reuters: угорська компанія зацікавилась купівлею активів підсанкційного "Лукойлу"
Лукойл
Фото: EPA/UPG

Угорська компанія MOL повідомила американським чиновникам про свою зацікавленість у придбанні міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл", яка знаходиться під санкціями.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з цим питанням.

За словами джерел, "Лукойл" веде переговори з нафтовими гігантами Exxon Mobil і Chevron, а також з інвесторами з Близького Сходу перед настанням терміну, встановленого США на 13 грудня, після того як Вашингтон відхилив швейцарську компанію Gunvor як покупця.

Нафтова і газова компанія MOL хотіла б придбати нафтопереробні заводи і АЗС "Лукойлу" в Європі, а також частки в виробничих активах в Казахстані та Азербайджані, повідомило одне з трьох джерел.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, давній союзник президента США Дональда Трампа, обговорив плани MOL з Трампом під час зустрічі двох лідерів у листопаді, повідомило одне з джерел.

Міністерство фінансів США відмовилося від коментарів. MOL і Білий дім не відповіли на запити про коментарі.

Що відбувається із санкціями щодо “Лукойла”

  • Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Це призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості. 
  • Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном. 
  • Тим часом президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу".
  • Швейцарська торговельна компанія Gunvor відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.
  • Депутати Народних зборів Болгарії подолали вето президента Румена Радева на зміни до закону про адміністративне регулювання діяльності, пов’язаної з нафтопродуктами. Рішення парламенту дозволить взяти “Лукойл” під державний контроль і продати для захисту активів від американських санкцій.
  • Міністерство енергетики Румунії працює над створенням законодавства щодо активів, що належать російській компанії “Лукойл”, яка перебуває під санкціями США.
  • Через санкції США “Лукойл” припиняє роботу в Молдові. Уряд Молдови готовий придбати активи російської компанії.
  • Будапешт сильно залежить від російських енергоносіїв, і Орбан, який перебуває при владі вже 15 років, давно намагається підтримувати добрі відносини як з Москвою, так і з Вашингтоном. MOL також прагне придбати сербську нафтопереробну компанію NIS, яка належить Росії і також перебуває під санкціями США. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies