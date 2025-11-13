Парламент Болгарії подолав вето президента на закон про управління російським «Лукойлом»

Депутати Народних зборів Болгарії подолали вето президента Румена Радева на зміни до закону про адміністративне регулювання діяльності, пов’язаної з нафтопродуктами, пише агенція БГНЕС.
Документ передбачає запровадження інституту «спеціального управителя» для компанії «Лукойл».
Румен Радев пояснив своє рішення тим, що зміни, на його думку, «підривають верховенство права, завдають репутаційної шкоди державі, погіршують інвестиційний клімат і передбачають непряме одержавлення активів».
Рішення парламенту дозволить взяти «Лукойл» під державний контроль і продати для захисту активів від американських санкцій.
- Найбільший нафтопереробний завод Болгарії Lukoil Neftochim Burgas здатний щороку переробляти до 10 млн тонн нафти і забезпечує до 80% пального країни. "Лукойл" також управляє в країні 220 автозаправними станціями, 9 нафтобазами та бізнесом з бункерування морських та повітряних суден.
- В кінці жовтня друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені США санкції.