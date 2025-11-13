Парламент Болгарії подолав вето президента на закон про управління російським «Лукойлом»

Депутати Народних зборів Болгарії подолали вето президента Румена Радева на зміни до закону про адміністративне регулювання діяльності, пов’язаної з нафтопродуктами, пише агенція БГНЕС.

Документ передбачає запровадження інституту «спеціального управителя» для компанії «Лукойл».

Румен Радев пояснив своє рішення тим, що зміни, на його думку, «підривають верховенство права, завдають репутаційної шкоди державі, погіршують інвестиційний клімат і передбачають непряме одержавлення активів».

Рішення парламенту дозволить взяти «Лукойл» під державний контроль і продати для захисту активів від американських санкцій.