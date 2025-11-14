Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ЗМІ: Орбан хоче судитися із Євросоюзом через рішення про поступову відмову від імпорту російського газу

Орбан заявив, що "шукає інші, неюридичні" засоби, аби відмовити Брюссель.

ЗМІ: Орбан хоче судитися із Євросоюзом через рішення про поступову відмову від імпорту російського газу
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуває на зустрічі Європейського політичного співтовариства у Бленгеймський палац у Вудс
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що його уряд подасть до суду на Європейський Союз через рішення про поступову відмову від імпорту російського газу.

Про це пише Euractiv.

Відомо, що угорська влада вже розглядала такий крок минулого місяця.

"Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, що суперечить європейським цінностям, яке було обрано Брюсселем, щоб закрити національний уряд, який з ним не згоден. Ми звертаємося до Європейського суду", – сказав Орбан державному радіо у своєму щотижневому інтерв'ю в п'ятницю.

"Це вже не санкції, а захід торговельної політики. А санкції вимагають одностайності (у голосуванні ЄС, - ред.), тоді як рішення більшості достатньо для торговельної політики", – сказав Орбан.

Прем'єр-міністр додав, що він також "шукає інші, неюридичні" засоби, щоб відмовити Брюссель, але не повідомив подробиці.

Орбан стверджував, що звільнення від санкцій США, про яке він домовився минулого тижня на зустрічі зі своїм "дорогим другом" та ідеологічним союзником, американським президентом Дональдом Трампом, може тривати більше року.

Трамп запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній Москви у жовтні, очевидно, втративши терпіння до президента Росії Володимира Путіна за те, що той не припиняє війну в Україні.

Американські чиновники, у тому числі і держсекретар Марко Рубіо, заявили, що Будапешту надали тимчасове виключення на один рік, але Орбан наполягав, що воно діятиме, "поки Дональд Трамп є президентом Сполучених Штатів, а в Угорщині існує національний уряд".

"Це особиста угода між двома лідерами. Бюрократи пишуть, що завгодно, але це не має значення", – сказав він.
