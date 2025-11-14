ЗМІ: Орбан хоче судитися із Євросоюзом через рішення про поступову відмову від імпорту російського газу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуває на зустрічі Європейського політичного співтовариства у Бленгеймський палац у Вудс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що його уряд подасть до суду на Європейський Союз через рішення про поступову відмову від імпорту російського газу.

Про це пише Euractiv.

Відомо, що угорська влада вже розглядала такий крок минулого місяця.

"Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, що суперечить європейським цінностям, яке було обрано Брюсселем, щоб закрити національний уряд, який з ним не згоден. Ми звертаємося до Європейського суду", – сказав Орбан державному радіо у своєму щотижневому інтерв'ю в п'ятницю.

"Це вже не санкції, а захід торговельної політики. А санкції вимагають одностайності (у голосуванні ЄС, - ред.), тоді як рішення більшості достатньо для торговельної політики", – сказав Орбан.

Прем'єр-міністр додав, що він також "шукає інші, неюридичні" засоби, щоб відмовити Брюссель, але не повідомив подробиці.

Орбан стверджував, що звільнення від санкцій США, про яке він домовився минулого тижня на зустрічі зі своїм "дорогим другом" та ідеологічним союзником, американським президентом Дональдом Трампом, може тривати більше року.

Трамп запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній Москви у жовтні, очевидно, втративши терпіння до президента Росії Володимира Путіна за те, що той не припиняє війну в Україні.

Американські чиновники, у тому числі і держсекретар Марко Рубіо, заявили, що Будапешту надали тимчасове виключення на один рік, але Орбан наполягав, що воно діятиме, "поки Дональд Трамп є президентом Сполучених Штатів, а в Угорщині існує національний уряд".

"Це особиста угода між двома лідерами. Бюрократи пишуть, що завгодно, але це не має значення", – сказав він.