Трамп скасував мита на низку продуктів харчування

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування запроваджених ним раніше митних тарифів на деякі продуктові товари - яловичину, каву, тропічні фрукти тощо.

Як пише Associated Press, таким чином республіканець вперше після повернення до Овального кабінету фактично визнав негативний вплив свого улюбленого економічного засобу на споживчі ціни. Упродовж понад пів року Трамп відмовлявся говорити про те, що мита призводять до здорожчання продуктів.

Експерти вважають, що на позицію Білого дому могли вплинути результати місцевих виборів у деяких штатах, на яких кандидати від Республіканської партії зазнали болючих поразок. Економічна політика Трампа була одним із найпопулярніших варіантів в опитуваннях, чому виборці глави держави не хотіли голосувати за його соратників.