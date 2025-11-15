До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Трамп скасував мита на низку продуктів харчування

Білому дому вперше доводиться визнати, що тарифи призводять до зростання споживчих цін.

Трамп скасував мита на низку продуктів харчування
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування запроваджених ним раніше митних тарифів на деякі продуктові товари - яловичину, каву, тропічні фрукти тощо.

Як пише Associated Press, таким чином республіканець вперше після повернення до Овального кабінету фактично визнав негативний вплив свого улюбленого економічного засобу на споживчі ціни. Упродовж понад пів року Трамп відмовлявся говорити про те, що мита призводять до здорожчання продуктів. 

Експерти вважають, що на позицію Білого дому могли вплинути результати місцевих виборів у деяких штатах, на яких кандидати від Республіканської партії зазнали болючих поразок. Економічна політика Трампа була одним із найпопулярніших варіантів в опитуваннях, чому виборці глави держави не хотіли голосувати за його соратників. 
