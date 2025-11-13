У США оприлюднили 23 тисячі сторінок "файлів Епштейна"

В одному з електронних листів згадується Трамп, який нібито провів кілька годин з жертвою.

Американські конгресмени виклали у вільний доступ близько 23 тисяч сторінок матеріалів, пов'язаних із злочинами сексуального характеру, вчиненими фінансистом Джеффрі Епштейном.

Як пише BBC, серед документів є три елетронні листи Епштейна, в одному з яких згадується Дональд Трамп. Злочинець пише, що тоді ще майбутній президент "провів кілька годин у його домі з нею" - йдеться про одну із жертв його насильства.

У Білому домі демократів, причетних до публікації документів, звинуватили у створенні "фейкового наративу" проти Трампа. Сам глава держави написав, що його політичні опоненти намагаються відволікти увагу від своїх "провалів, найбільшим з яких є шатдаун".

Тим часом у Палаті представників Конгресу США присягу склала Аделіта Гріджалва з Демократичної партії, яка одразу ж приєдналася до петиції парламентарів щодо негайного оприлюднення усіх "файлів Епштейна". Вона стала 218-ою підписанткою - і тепер це питання має бути поставлене на голосування.