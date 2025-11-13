Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Єврокомісія: "Розслідування в енергосекторі показує, що антикорупційні органи в Україні створені та функціонують"

Боротьба з корупцією є ключовою для вступу в ЄС.

Фото: energynews.com.ua
Фото: energynews.com.ua

Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив, що розслідування корупції в енергетичному секторі України демонструє, що створені антикорупційні органи функціонують. 

Мерсьє також зазначив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу в Європейський Союз,  повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це розслідування показує, що антикорупційні органи в Україні створені та функціонують. Боротьба з корупцією є центральною темою нашого пакета розширення, який містить загальну позицію з цього питання. Дозвольте мені наголосити, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до ЄС", - сказав він.

Мерсьє наголосив, що роль цих незалежних антикорупційних органів, які є наріжними каменями верховенства права України як майбутньої держави-члена ЄС, має бути захищена. 

Єврокомісія продовжуватиме стежити за ситуацією.

  • Як відомо, НАБУ і САП розслідують багатомільйонні схеми в Енергоатомі, де фігурують колишній міністр енергетики України Герман Галущенко, бізнесмен і друг президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч, посадовці з Міністерства енергетики й Енергоатому. Детективи дали операції назву "Мідас" - так звали фригійського володаря, відомого здатністю обертати все, чого він торкався, на золото.
  • Читайте про це також у матеріалі LB.ua "Ольга Кошарна, експертка з ядерної безпеки: "Москва роками керувала нашою енергетикою через своїх агентів".

Європейська комісія неодноразово підкреслювала, що незалежність і ефективність НАБУ та САП - ключові умови для вступу України до ЄС. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос також висловлючвала занепокоєння щодо спроб політичного тиску на НАБУ та САП на ці органи. Вона наголошувала, що незалежні антиорупційні органи є важливими для шляху України до ЄС. 
