Держсекретар США доручив американським дипломатам розглядати ожиріння як причину відмови у візах

Це пов'язано з тим, що такі громадяни згодом потребуватимуть державної допомоги.

Держсекретар США Марко Рубіо доручив американським дипломатам розглядати хронічні захворювання, зокрема ожиріння, як одну з причин відмови іноземцям у візах США.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що ці рекомендації Рубіо є досить суворим тлумаченням правила федерального уряду про “державне зобов’язання”.

Видання пояснює, що це правило забороняє потенційним іммігрантам в'їзд до країни, якщо вважається, що вони згодом потребуватимуть державної допомоги, такої як Додатковий дохід за соціальною страховкою та фінансування з програми Тимчасової допомоги нужденним сім'ям.

Візовим співробітникам також доручено проводити скринінг та враховувати серцево-судинні захворювання, рак та діабет.

В свою чергу речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що ці рекомендації є продовженням зусиль адміністрації щодо зосередження федеральних витрат на громадянах США.