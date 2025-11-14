Білорусь оголосила про будівництво третього енергоблоку на АЕС у Островці біля Литви

У Білорусі ухвалили рішення збудувати третій енергоблок на АЕС біля Островця, передає видання LRT.
Білоруський віцепрем’єр Віктор Каранькевич заявив, що влада розпочинає другий етап розвитку станції, водночас планують організувати дослідження територій у Могильовській області, щоб визначити можливе місце для нової атомної електростанції в майбутньому.
Остаточне рішення щодо подальшої розбудови атомної енергетики залежатиме від темпів зростання споживання електроенергії у Білорусі.
- У травні 2023 року Литовська державна інспекція з безпеки атомної енергетики (ДІБАЕ) звернулася з листом до Міністерства з надзвичайних ситуацій Білорусі з проханням зупинити роботу Білоруської АЕС в Островці.
- Литовська сторона скаржилася, що більшість питань забезпечення ядерної безпеки досі не вирішені.