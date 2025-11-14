Білорусь оголосила про будівництво третього енергоблоку на АЕС у Островці біля Литви

Литва занепокоєна через ситуацію з безпекою на АЕС і близькістю до свого кордону.

У Білорусі ухвалили рішення збудувати третій енергоблок на АЕС біля Островця, передає видання LRT.

Білоруський віцепрем’єр Віктор Каранькевич заявив, що влада розпочинає другий етап розвитку станції, водночас планують організувати дослідження територій у Могильовській області, щоб визначити можливе місце для нової атомної електростанції в майбутньому.

Остаточне рішення щодо подальшої розбудови атомної енергетики залежатиме від темпів зростання споживання електроенергії у Білорусі.