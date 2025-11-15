База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Іран підтвердив захоплення танкера з нафтохімічним вантажем у Перській затоці

Причиною захоплення судна називають перевезення несанкціонованих вантажів. 

Іран підтвердив захоплення танкера з нафтохімічним вантажем у Перській затоці
танкер у Перській затоці. Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Іран у суботу підтвердив, що його Корпус вартових ісламської революції захопив у водах Перської затоки танкер з вантажем нафтохімічної продукції, що прямував до Сінгапуру. Причиною захоплення стало перевезення начебто несанкціонованих вантажів. 

Як пише Reuters, про це повідомили іранські державні ЗМІ.

У п'ятницю американський чиновник та джерела в морській безпеці заявили, що іранські сили перехопили танкер з нафтопродуктами та перенаправили його в територіальні води Ірану. 

Іранське державне телебачення зачитало заяву Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), в якій зазначається, що "танкер порушив правила, перевозячи несанкціонований вантаж". Більше подробиць не надали. 

За даними джерел видання, Танкер Talara під прапором Маршаллових островів плив біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів і перевозив газойль (газойль – це фракція нафти, що є сумішшю рідких вуглеводнів, середнє  між керосином і мастилами-ред.) через Індійський океан до Сінгапуру з Шарджі в ОАЕ.

Менеджер судна, компанія Columbia Shipmanagement, повідомила, що зв'язок з "Таларою" був втрачений у п'ятницю вранці приблизно за 20 морських миль від узбережжя Хор-Факкана, ОАЕ. Вона додала, що тісно співпрацює з відповідними сторонами, включаючи агентства морської безпеки та власника судна, для відновлення зв'язку.Судно належить кіпрській компанії Pasha Finance.

Американські військові заявили, що їм відомо про інцидент і вони активно стежать за ситуацією.

Іранський КВІР періодично захоплював комерційні судна у водах Перської затоки в останні роки, часто посилаючись на порушення морського законодавства, такі як ймовірна контрабанда, технічні порушення або правові суперечки.

Однак, американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, заявив, що інцидент був несподіванкою, оскільки Іран не проводив жодних подібних операцій протягом останніх місяців.

Востаннє захоплення судна відбулося у квітні 2024 року.
﻿
