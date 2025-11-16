Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСвіт

Іран заявив про зупинку збагачення урану після ударів по ядерних об’єктах, — AP

Ядерні об’єкти перебувають під гарантіями та моніторингом МАГАТЕ.

Іран заявив про зупинку збагачення урану після ударів по ядерних об’єктах, — AP
Міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у неділю заявив, що Тегеран тимчасово не здійснює збагачення урану на жодному з об’єктів країни. 

Про це він повідомив у коментарі Associated Press.

За словами Арагчі, усі іранські ядерні об’єкти перебувають під гарантіями та моніторингом МАГАТЕ, а незадекларованого збагачення в країні немає.

"Наразі збагачення не проводиться, адже наші об’єкти зі збагачення зазнали атак", — зазначив він.

Коментуючи перспективи відновлення переговорів зі США та іншими країнами, глава МЗС наголосив, що позиція Тегерана незмінна — Іран має невід’ємне право на мирне використання ядерних технологій, зокрема на збагачення урану.

"Ми маємо це право і продовжуємо його використовувати. Сподіваємося, що міжнародна спільнота визнає наші права", — додав Арагчі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies