Іран заявив про зупинку збагачення урану після ударів по ядерних об’єктах, — AP

Ядерні об’єкти перебувають під гарантіями та моніторингом МАГАТЕ.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у неділю заявив, що Тегеран тимчасово не здійснює збагачення урану на жодному з об’єктів країни.

Про це він повідомив у коментарі Associated Press.

За словами Арагчі, усі іранські ядерні об’єкти перебувають під гарантіями та моніторингом МАГАТЕ, а незадекларованого збагачення в країні немає.

"Наразі збагачення не проводиться, адже наші об’єкти зі збагачення зазнали атак", — зазначив він.

Коментуючи перспективи відновлення переговорів зі США та іншими країнами, глава МЗС наголосив, що позиція Тегерана незмінна — Іран має невід’ємне право на мирне використання ядерних технологій, зокрема на збагачення урану.

"Ми маємо це право і продовжуємо його використовувати. Сподіваємося, що міжнародна спільнота визнає наші права", — додав Арагчі.