Україна замовляє у Франції 100 винищувачів Rafale (доповнено)

Деталі поки невідомі. 

Зеленський і Макрон підписали Декларацію про придбання Україною оборонного обладнання
Фото: скриншот

Україна і Франція підписали Декларацію про наміри між президентами стосовно співробітництва в сфері придбання Україною оборонного обладнання. Підписання Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном відбулося на французькій авіабазі, трансляцію вів ОПУ.

Під час церемонії президенти не давали коментарів пресі. Вони не уточнили, про придбання якого саме обладнання йдеться.

Суспільне пише, що президент України підтвердив дані про те, що йдеться про винищувачі. У коментарі французькому телеканалу LCI Володимир Зеленський сказав, що Україна зробила "історичне замовлення" на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії.  

"Це чудовий, історичний момент. 100 Rafale – це нова віха для нашої промисловості, для нашого народу", – сказав президент України спеціальному кореспонденту TF1-LCI. 

Еммануель Макрон, коментуючи угоду, сказав, що це – "великий день". 

Фото: Макрон у X
  • Раніше France 24 повідомляли, що Київ і Париж хочуть домовитися про придбання французьких винищувачів Rafale. Про переговори стосовно цих винищувачі Зеленський заявляв у жовтні.
  • 17 листопада Володимир Зеленський розпочав візит до Франції. Макрон зустрів його на авіабазі ВПС.  
  • Україна вже має домовленості про постачання бойових літаків зі Швеції. Країна розраховує на отримання 150 Gripen. 

Dassault Rafale

Dassault Rafale – це бойові французькі довреактивні винищувачі, що перебувають на озброєння Повітряних сил Франції. Здатні діяти як з авіаносця, так і з берегової бази. Виробник заявляв, що повністю універсальний "Рафаль" здатний виконувати всі бойові авіаційні завдання: забезпечення переваги в повітрі та протиповітряну оборону, безпосередню повітряну підтримку, глибоко глибинні удари, розвідку, протикорабельні удари та ядерне стримування. "Рафаль" надійшов на озброєння ВМС Франції у 2004 році та ВПС Франції у 2006 році. Ці літаки користуються великим попитом в світі. Зараз "Рафаль" має більше експортних замовлень, ніж французьких.
