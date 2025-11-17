Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Макрон зустрів Зеленського на авіабазі ВПС Франції

Український президент поїхав до Франції після візиту до Греції. 

Макрон зустрів Зеленського на авіабазі ВПС Франції
Зустріч Макрона із Зеленським на французькій авіабазі
Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де його зустрів президент Еммануель Макрон. Зустріч відбулася на авіабазі 107 у Віллакубле, повідомив Єлсиейський палац.

Очікується, що під час переговорів двох лідерів йтиметься про посилення оборонної співпраці. За даними France 24, Зеленський та Макрон готуються підписати угоду про співпрацю в сфері авіації, яка передбачатиме передачу сучасних французьких винищувачів Rafale. 

Про те, що Київ і Париж ведуть перемовини про Rafale, український президент повідомляв у жовтні.
