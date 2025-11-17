Український президент поїхав до Франції після візиту до Греції.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де його зустрів президент Еммануель Макрон. Зустріч відбулася на авіабазі 107 у Віллакубле, повідомив Єлсиейський палац.

Очікується, що під час переговорів двох лідерів йтиметься про посилення оборонної співпраці. За даними France 24, Зеленський та Макрон готуються підписати угоду про співпрацю в сфері авіації, яка передбачатиме передачу сучасних французьких винищувачів Rafale.

Про те, що Київ і Париж ведуть перемовини про Rafale, український президент повідомляв у жовтні.