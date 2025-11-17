Невідомі вивісили українські прапори на паркані будинку спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури

Раніше Окамура зняв прапор України з будівлі Палати депутатів Чехії.

Томіо Окамура виступає на передвиборчому мітингу в Празі, Чеська Республіка, 18 вересня 2025 року.

У Чехії невідомі вивісили українські прапори на паркані будинку спікера Палати депутатів Томіо Окамури.

Про це повідомляє Radio Prague International.

“Синьо-жовті прапори також були зображені крейдою та фарбою на тротуарах, сходах, колонах та сміттєвих баках. Органи правопорядку розслідують інцидент”, - йдеться у повідомленні.

Водночас група під назвою Sametoví pamêtníci (“Свідки оксамиту” - пов'язана із подіями чехословацької “оксамитової” революції) взяла на себе відповідальність за те, що сталося біля будинку спікера Палати депутатів Томіо Окамури. Активісти пояснили це невдоволенням поведінкою представників держави.

Томіо Окамура розкритикував цей вчинок.

“Сумно, що деякі активісти відзначають національне свято Чехії таким чином, що знищують державну та приватну власність”, - заявив Окамура.