Невідомі вивісили українські прапори на паркані будинку спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури

Раніше Окамура зняв прапор України з будівлі Палати депутатів Чехії.

Невідомі вивісили українські прапори на паркані будинку спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури
Томіо Окамура виступає на передвиборчому мітингу в Празі, Чеська Республіка, 18 вересня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

У Чехії невідомі вивісили українські прапори на паркані будинку спікера Палати депутатів Томіо Окамури. 

Про це повідомляє Radio Prague International.

“Синьо-жовті прапори також були зображені крейдою та фарбою на тротуарах, сходах, колонах та сміттєвих баках. Органи правопорядку розслідують інцидент”, - йдеться у повідомленні.

Водночас група під назвою Sametoví pamêtníci (“Свідки оксамиту” - пов'язана із подіями чехословацької “оксамитової” революції) взяла на себе відповідальність за те, що сталося біля будинку спікера Палати депутатів Томіо Окамури. Активісти пояснили це невдоволенням поведінкою представників держави. 

Томіо Окамура розкритикував цей вчинок.

“Сумно, що деякі активісти відзначають національне свято Чехії таким чином, що знищують державну та приватну власність”, - заявив Окамура.

  • Раніше новий спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура тримав драбину під час того, як з будівлі Палати депутатів знімали український прапор. У відповідь депутати повісили три прапори України.
