Грузія закриє Антикорупційне бюро та Службу із захисту персональних даних

Ліквідують орган, створення якого було умовою для надання статусу кандидата у члени ЄС.

Грузія закриє Антикорупційне бюро та Службу із захисту персональних даних
Фото: EPA/UPG

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив про ліквідацію в країні Антикорупційного бюро та Служби із захисту персональних даних. 

Як пише "Ехо Кавказу", два відомства припинять свою роботу у березні 2026 року, а їхні повноваження буде передано Державній службі авдиту, яку Папуашвілі назвав "більш високим та більш незалежним конституційним органом".

Спікер також наголосив на фінансовій оптимізації роботи державних структур: економія, за його підрахунками, складе близько 20 мільйонів ларі рік - це близько 7,5 мільйона доларів.

У 2022 році створення Антикорупційного бюро стало однією з умов надання Грузії статусу кандидата у члени Європейського Союзу. 
