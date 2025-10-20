Євросоюз може призупинити безвізовий режим з Грузією щодо “певних груп”

Ситуація з верховенством закону та дотриманням прав людини в Грузії продовжує погіршуватися.

Європейський Союз може ухвалити рішення про призупинення безвізового режиму з Грузією щодо “певних груп”.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

“Комісія представить цього року, дещо пізніше, доповідь про механізм припинення безвізового режиму. Це – поряд із набуттям чинності у листопаді нових правил щодо віз – дасть нам можливість скасувати безвізовий режим для деяких груп”, – сказала глава зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас після завершення засідання Ради ЄС у Люксембурзі.

Вона наголосила, що "особисті нападки на послів ЄС неприпустимі і не мають місця в дипломатії".

Кая Каллас також запевнила, що міністри закордонних справ країн ЄС дуже ясно дали зрозуміти - ситуація з верховенством закону та дотриманням прав людини в Грузії продовжує погіршуватися.

Раніше фракція соціал-демократів у Європарламенті закликала позбавити від 1000 до 2000 грузинських чиновників та членів їхніх сімей права на безвізовий в'їзд до ЄС.