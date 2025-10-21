«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГоловнаСвіт

В Угорщині сталася масштабна пожежа на НПЗ, що переробляє російську нафту

Віктор Орбан повідомив, що уряд проведе «суворе розслідування» обставин інциденту.

Фото: Роснафта

На нафтопереробному заводі MOL у місті Сазхаломбатта в Угорщині сталася масштабна пожежа у ніч на понеділок, 20 жовтня, пише видання Világgazdaság.

Вогонь гасили кілька годин, нині пожежу повністю ліквідували.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що уряд проведе «суворе розслідування» обставин інциденту. За словами Орбана, загрози для стабільності ринку пального в країні немає.

У компанії MOL зазначили, що діють за надзвичайним протоколом: одночасно з оцінкою збитків поступово відновлюють роботу тих виробничих підрозділів, які не постраждали від вогню. Наразі підприємство працює над відновленням внутрішніх поставок пального і розглядає можливість використання стратегічних резервів.

Аналітики Erste Group оцінили, що пожежа могла тимчасово вивести з ладу до 40% потужностей заводу, який є ключовим елементом угорської нафтопереробної інфраструктури. За їхніми прогнозами, MOL доведеться або збільшити імпорт пального, або частково задіяти стратегічні запаси.

Водночас у самій компанії заявили, що ситуація не є критичною — навіть у найгіршому разі завод працюватиме принаймні на дві третини своєї потужності.

Угорський інцидент може створити проблеми для сусідньої Сербії, чия енергетична компанія NIS, контрольована російською Gazprom Neft, з 8 жовтня перебуває під американськими санкціями. Через це Белград може втратити можливість імпорту нафти.

Якщо роботу сербського заводу в Панчеві зупинять, країна ризикує залишитися без власного пального вже через кілька тижнів. У такому випадку Сербія може залежати від постачань MOL, яка раніше збільшила експорт, реагуючи на обмеження для NIS.

Як відомо, Угорщина отримує значну частину сирої нафти з російського напрямку через трубопровід «Дружба», який іде через Україну.

Цей маршрут залишається найдешевшим і технічно найзручнішим для MOL. Тому будь-які збої в роботі НПЗ опосередковано впливають і на переробку російської нафти, яка надходить в Угорщину трубопроводом.
