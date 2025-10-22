Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСвіт

Глава МВС Тюрингії підозрює “Альтернативу для Німеччини” у шпигунстві на користь Москви

Посадовець розповів, що політична сила зловживає запитами для цілеспрямованого збору інформації про критично важливу інфраструктуру. І не лише у Тюрингії, а й на федеральному рівні. Зокрема "АдН" цікавить оснащення поліції для виявлення та нейтралізації дронів. 

Глава МВС Тюрингії підозрює “Альтернативу для Німеччини” у шпигунстві на користь Москви
"Альтернатива для Німеччини" (AfD)
Фото: pressa.rv.ua

Глава Міністерства внутрішніх справ федеральної землі Тюрингія Георг Маєр підозрює “Альтернативу для Німеччини” у шпигунстві на користь Москви, передає DW. 

"Ми зі зростаючим занепокоєнням спостерігаємо, як АдН зловживає парламентським правом запиту для цілеспрямованого збору інформації про критично важливу інфраструктуру”, – заявив Георг Маєр в інтерв'ю Handelsblatt. 

За його словами, складається враження, що АдН у своїх парламентських запитах виконує якийсь список доручень.

Маєр каже, що ультраправа АдН зловживає своїм правом на парламентські запити не лише у Тюрингії, а й на федеральному рівні. Лише у Тюрингії за останній рік було подано 47 запитів щодо транспортної інфраструктури, водопостачання, цифрової інфраструктури та енергетики.

"Особливий інтерес АдН виявляє до IT та оснащення поліції, наприклад, щодо виявлення та нейтралізації дронів", – зазначив Маєр.

Зі свого боку АдН відкидає звинувачення. Представник фракції у бундестазі Бернд Бауманн назвав їх "абсурдними". За його словами, правлячі партії СДПН та ХДС/ХСС довели Німеччину до проблем з інфраструктурою, і тепер АдН "виявляє ці недоліки на користь громадян".
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies