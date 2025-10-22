Глава МВС Тюрингії підозрює “Альтернативу для Німеччини” у шпигунстві на користь Москви

Посадовець розповів, що політична сила зловживає запитами для цілеспрямованого збору інформації про критично важливу інфраструктуру. І не лише у Тюрингії, а й на федеральному рівні. Зокрема "АдН" цікавить оснащення поліції для виявлення та нейтралізації дронів.

Глава Міністерства внутрішніх справ федеральної землі Тюрингія Георг Маєр підозрює “Альтернативу для Німеччини” у шпигунстві на користь Москви, передає DW.

"Ми зі зростаючим занепокоєнням спостерігаємо, як АдН зловживає парламентським правом запиту для цілеспрямованого збору інформації про критично важливу інфраструктуру”, – заявив Георг Маєр в інтерв'ю Handelsblatt.

За його словами, складається враження, що АдН у своїх парламентських запитах виконує якийсь список доручень.

Маєр каже, що ультраправа АдН зловживає своїм правом на парламентські запити не лише у Тюрингії, а й на федеральному рівні. Лише у Тюрингії за останній рік було подано 47 запитів щодо транспортної інфраструктури, водопостачання, цифрової інфраструктури та енергетики.

"Особливий інтерес АдН виявляє до IT та оснащення поліції, наприклад, щодо виявлення та нейтралізації дронів", – зазначив Маєр.

Зі свого боку АдН відкидає звинувачення. Представник фракції у бундестазі Бернд Бауманн назвав їх "абсурдними". За його словами, правлячі партії СДПН та ХДС/ХСС довели Німеччину до проблем з інфраструктурою, і тепер АдН "виявляє ці недоліки на користь громадян".