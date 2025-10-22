Суспільне: Франція хоче, щоб Україна могла витрачати "репараційну позику" тільки всередині ЄС

Втім, це не є “червоною лінією” для Франції.

Умови надання Україні майбутньої "репараційної позики" від Європейського Союзу призвели до розбіжностей між країнами-членами ЄС.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на одного з топ-дипломатів ЄС.

Зокрема, Франція хоче, аби Україна могла витрачати цю позику тільки всередині ЄС.

"Вони (французи) не використовують термін “червона лінія”, але для них це умова. Вони кажуть, що це в інтересах України звертатися до європейської і своєї оборонної промисловості. Тому що якщо цього не робити, то європейська оборонна промисловість ніколи не буде спроможна забезпечити воєнні зусилля. Їй потрібна передбачуваність", - повідомило джерело.

Втім, низка дипломатів ЄС з країн Східної та Північної Європи вважають, що пріоритетом має бути забезпечення нагальних потреб України, а країна походження озброєнь не важлива.

"Для нас мета цього кредиту полягає в тому, щоб Україна продовжувала боротьбу. Саме тому ми створюємо цю дуже складну систему. Якщо Україна може сама виробляти цю зброю, чудово, а якщо вона може придбати її в Європі, то ще краще", - наголосив один з дипломатів.

Також він запевнив, що якщо необхідна Україні зброя (наприклад, далекобійні засоби чи ППО) доступна лише у третіх країнах, Київ повинен мати можливість придбати її "деінде".

Цей самий дипломат зауважив, що "на превеликий жаль", Європа не здатна забезпечити такі поставки у короткі терміни.

Очікується, що лідери ЄС продовжать обговорення "репараційної позики" на саміті 23 жовтня.

Бельгія вже висловила свої застереження щодо гарантій та дотримання міжнародного права, а Угорщина публічно виступає проти цієї ініціативи. Люксембург також вважає, що спочатку потрібно отримати висновок Європейського центробанку щодо можливих наслідків, і наголошує на необхідності "солідарності" у відповідальності.