«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСвіт

Суспільне: Франція хоче, щоб Україна могла витрачати "репараційну позику" тільки всередині ЄС

Втім, це не є “червоною лінією” для Франції.

Суспільне: Франція хоче, щоб Україна могла витрачати "репараційну позику" тільки всередині ЄС
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Умови надання Україні майбутньої "репараційної позики" від Європейського Союзу призвели до розбіжностей між країнами-членами ЄС. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на одного з топ-дипломатів ЄС.

Зокрема, Франція хоче, аби Україна могла витрачати цю позику тільки всередині ЄС. 

"Вони (французи) не використовують термін “червона лінія”, але для них це умова. Вони кажуть, що це в інтересах України звертатися до європейської і своєї оборонної промисловості. Тому що якщо цього не робити, то європейська оборонна промисловість ніколи не буде спроможна забезпечити воєнні зусилля. Їй потрібна передбачуваність", - повідомило джерело.

Втім, низка дипломатів ЄС з країн Східної та Північної Європи вважають, що пріоритетом має бути забезпечення нагальних потреб України, а країна походження озброєнь не важлива.

"Для нас мета цього кредиту полягає в тому, щоб Україна продовжувала боротьбу. Саме тому ми створюємо цю дуже складну систему. Якщо Україна може сама виробляти цю зброю, чудово, а якщо вона може придбати її в Європі, то ще краще", - наголосив один з дипломатів.

Також він запевнив, що якщо необхідна Україні зброя (наприклад, далекобійні засоби чи ППО) доступна лише у третіх країнах, Київ повинен мати можливість придбати її "деінде". 

Цей самий дипломат зауважив, що "на превеликий жаль", Європа не здатна забезпечити такі поставки у короткі терміни.

Очікується, що лідери ЄС продовжать обговорення "репараційної позики" на саміті 23 жовтня. 

Бельгія вже висловила свої застереження щодо гарантій та дотримання міжнародного права, а Угорщина публічно виступає проти цієї ініціативи. Люксембург також вважає, що спочатку потрібно отримати висновок Європейського центробанку щодо можливих наслідків, і наголошує на необхідності "солідарності" у відповідальності.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies