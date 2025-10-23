Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ГоловнаСвіт

Reuters: Китай обурений санкціями ЄС проти своїх НПЗ і компаній

МЗС Китаю висловило "рішучий протест" Євросоюзу.

Reuters: Китай обурений санкціями ЄС проти своїх НПЗ і компаній
Речник китайського МЗС Го Цзякун
Фото: EPA/UPG

КНР обурений через санкції ЄС проти китайських нафтопереробних заводів у 19-му пакеті санкцій проти Росії.

Про це заявив речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь, пише Reuters.

Європейський Союз у 19-му пакеті санкцій проти Росії внесе чотири китайські компанії, які допомагають Москві обходити західні обмеження. 

До списку потраплять дві незалежні нафтопереробні компанії, торгова фірма та ще один суб’єкт, пов’язаний з обходом санкцій у інших сферах.

Китай різко відреагував на нові санкції. Пекін уже не вперше підкреслює, що веде лише "звичайну торгівлю" і не підтримує обхід обмежень проти Росії. 

У ЄС заявили, що нафтопереробні заводи та компанії імпортували російську нафту і "забезпечували суттєве джерело доходів".

Речник МЗС Китаю заявив, що міністерство висловило "рішучий протест" Євросоюзу через запровадження санкцій.

"Більшість країн, зокрема держави ЄС та Сполучені Штати, підтримують із Росією регулярні торгові контакти, тому європейська сторона не має жодного права критикувати нормальну взаємодію та співпрацю між китайськими та російськими компаніями", — наголосив речник.

Ґо Цзякунь заявив, що Китай вимагає від Євросоюзу припинити використовувати "кризу в Україні" як привід для тиску на Китай, оскільки це лише завдає шкоди китайсько-європейським відносинам.
