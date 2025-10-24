Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Трамп помилував засудженого засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао

Його засудили за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Повне помилування відкриває Чжао шлях до повернення у криптобізнес та може сприяти розширенню діяльності Binance у США.

Чанпен Чжао
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив про повне та безумовне помилування засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао (Changpeng Zhao), відомого як CZ, повідомив Білий дім у четвер. 

Як зазначає Reuters, це черговий крок адміністрації Трампа, спрямований на підтримку криптоіндустрії та «виправлення її минулих помилок».

Чжао, мільярдер і один із найвпливовіших людей у світі криптовалют, у 2023 році залишив посаду керівника Binance після того, як компанія визнала провину у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей і сплатила штраф у розмірі $4,3 млрд. Сам Чжао визнав вину за тією ж статтею, сплатив $50 млн та відбув близько чотирьох місяців у в’язниці.

Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт заявила, що «адміністрація Байдена вела війну проти криптовалют», і саме тому Трамп вирішив «виправити несправедливість».

«Я глибоко вдячний за сьогоднішнє помилування та президенту Трампу — за відданість принципам справедливості, інновацій і свободи. Ми зробимо все, щоб Америка стала світовою столицею крипто», — написав Чжао у соцмережі X. 

Повне помилування відкриває Чжао шлях до повернення у криптобізнес та може сприяти розширенню діяльності Binance у США.

Однак критики вбачають у рішенні політичний підтекст.

«Спершу Чжао визнав себе винним у відмиванні грошей, потім підтримав один із криптопроєктів родини Трампа, а сьогодні отримав помилування. Випадковість? Навряд чи», — заявила сенаторка-демократ Елізабет Воррен.

Йдеться про компанію World Liberty Financial — криптовалютну ініціативу, пов’язану з родиною Трампа. Цього року Binance прийняла її стейблкоїн USD1 як платіж за інвестицію $2 млрд від еміратської фірми MGX, що значно підвищило вартість токена.

Помилування Чжао стало черговим у низці рішень Трампа щодо представників криптосектору. Раніше він помилував засновників біржі BitMEX і Росса Ульбрихта, творця відомого даркнет-маркетплейсу Silk Road.

З моменту повернення до влади Трамп активно користується своїм правом президентського помилування, вже застосувавши його до понад півтори тисячі осіб, включно з учасниками подій 6 січня 2021 року у Вашингтоні.
