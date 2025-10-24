Україна отримає від Франції додаткові ракети Aster і винищувачі Mirage

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція передасть Україні додаткові ракети Aster для систем ППО та винищувачі Mirage, передає «Європейська правда».
Макрон наголосив, що союзники мають посилювати військову підтримку України і тиск на Росію.
«Ми повинні продовжувати посилювати нашу військову підтримку України: можливості протиповітряної оборони, можливості дальньої дії, дрони та системи протидії дронам», — сказав французький президент.
За його словами, найближчими днями Україна отримає додаткові зенітні ракети Aster, а також винищувачі Mirage. Кількість не уточнюється.
Окремо Макрон зазначив, що нові санкції ЄС проти Росії мають послабити фінансування її військових дій.
- Як відомо, Франція вже передала Україні три літаки Mirage 2000 із шести обіцяних.
- Тим часом Британія пообіцяла передати 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення.