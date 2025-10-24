Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
ГоловнаСвіт

Україна отримає від Франції додаткові ракети Aster і винищувачі Mirage

Постачання анонсував Еммануель Макрон.

Україна отримає від Франції додаткові ракети Aster і винищувачі Mirage
Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція передасть Україні додаткові ракети Aster для систем ППО та винищувачі Mirage, передає «Європейська правда».

Макрон наголосив, що союзники мають посилювати військову підтримку України і тиск на Росію.

«Ми повинні продовжувати посилювати нашу військову підтримку України: можливості протиповітряної оборони, можливості дальньої дії, дрони та системи протидії дронам», — сказав французький президент.

За його словами, найближчими днями Україна отримає додаткові зенітні ракети Aster, а також винищувачі Mirage. Кількість не уточнюється.

Окремо Макрон зазначив, що нові санкції ЄС проти Росії мають послабити фінансування її військових дій.

  • Як відомо, Франція вже передала Україні три літаки Mirage 2000 із шести обіцяних. 
  • Тим часом Британія пообіцяла передати 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення.
