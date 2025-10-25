Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

Литва відновила роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Однак країна розглядає повне закриття пунктів пропуску. 

Закритий литовсько-білоруський кордон
Фото: EPA/UPG

Литва відновила рух через пункти пропуску на кордоні з Білоруссю о 12:00 у суботу, 25 жовтня.

Як пише LRT, про це повідомила Державна прикордонна служба (ДПС).

Огляд та пропуск людей і транспортних засобів через контрольно-пропускні пункти Медінінкай та Шальчінінкай відновлено за рішенням командувача Служби державної безпеки Рустама Любаєва.

"О 12-й годині було прийнято рішення про відновлення перевірки осіб і транспортних засобів та їх пропуску через пункти пропуску (...), таке рішення було прийнято після оцінки ситуації, наявної інформації, зокрема від Повітряних сил щодо інцидентів, коли минулої ночі з Білорусі до Литви запускали повітряні кулі", – розповів Любаєв. 

У п'ятницю рух транспорту в обох пунктах закрили приблизно з 21:30.

"Це рішення було прийнято після оцінки ситуації з точки зору безпеки та наявної інформації щодо інциденту, який стався під час запуску повітряних куль з Білорусі до Литви минулої ночі",  – йдеться у заяві.

За даними Державної прикордонної служби, протягом трохи більше ніж півдня, поки пункти пропуску були закриті, особливих інцидентів чи конфліктів між водіями, які там чекали, поблизу них не зафіксовано.

Прикордонники кажуть, що досі важко оцінити, чи спрацювало рішення про закриття пунктів пропуску на кордоні.

Прикордонники також пообіцяли, що "здивують контрабандистів, які справді дуже хитро організовують перевезення сигарет повітряним шляхом через державний кордон".

Тим часом прем'єр-міністр Інга Ругінене заявила, що розглядається можливість повного закриття прикордонних переходів з Білоруссю, якщо такі випадки продовжуватимуться.

Поки що незрозуміло, скільки повітряних куль перетнуло литовський кордон.

  • Литва у п'ятницю 24 жовтня закрила два свої найбільші аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
  • Обмеження торкнулися 40 рейсів та понад 6000 пасажирів: загалом десять рейсів було скасовано, 14 перенаправлено та 16 затримано.
  • Перший подібний інцидент цього тижня стався в ніч з вівторка на середу. Через збої в аеропорту Вільнюса постраждало близько 30 рейсів та понад 4000 пасажирів.
