Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Унаслідок вибуху на півдні Іраку загинула людина, шестеро поранені

Вибух стався в резервуарі в Аль-Барджисії.

Унаслідок вибуху на півдні Іраку загинула людина, шестеро поранені
Фото: Телеканал Діджла/ мережа Х

Одна людина загинула,  ще шестеро отримали поранення унаслідок вибуху турбіни на нафтобазі в районі Аль-Зубайр у провінції Басра на півдні Іраку, пише Gulf Times.

За інформацією джерел в іракській службі безпеки, вибух стався в резервуарі в Аль-Барджисії, що спричинило тимчасове падіння експорту сирої нафти.

За словами чиновників, команди цивільної оборони міста Басра працюють над гасінням пожежі за підтримки пожежників. У результаті інциденту загинув керівник складського відділу, а ще шестеро нафтовиків отримали поранення.

У червні стався аналогічний вибух на нафтовому родовищі в провінції Салах-аль-Дін, у центральному Іраку. Тоді постраждали п'ятеро людей.
