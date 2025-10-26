Унаслідок вибуху на півдні Іраку загинула людина, шестеро поранені

Вибух стався в резервуарі в Аль-Барджисії.

Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення унаслідок вибуху турбіни на нафтобазі в районі Аль-Зубайр у провінції Басра на півдні Іраку, пише Gulf Times.

За інформацією джерел в іракській службі безпеки, вибух стався в резервуарі в Аль-Барджисії, що спричинило тимчасове падіння експорту сирої нафти.

За словами чиновників, команди цивільної оборони міста Басра працюють над гасінням пожежі за підтримки пожежників. У результаті інциденту загинув керівник складського відділу, а ще шестеро нафтовиків отримали поранення.

У червні стався аналогічний вибух на нафтовому родовищі в провінції Салах-аль-Дін, у центральному Іраку. Тоді постраждали п'ятеро людей.