Головна

ГУР ліквідувало російського офіцера Марзоєва, причетного до злочинів проти цивільних у Херсоні

Військові виявили позицію операторів дронів окупантів на Запорізькому напрямку і знищили її. 

ГУР ліквідувало російського офіцера Марзоєва, причетного до злочинів проти цивільних у Херсоні
Фото: надано пресслужбою

Бійці Головного управління Міністерства оборони ліквідували російського офіцера, сина генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ, який причетний до скоєння воєнних злочинів проти цивільних українців у Херсоні.

Про це повідомило ГУР у фейсбуці.

Зазначається, що 15 жовтня бійці зведеного загону БПЛА Департаменту активних дій під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку фронту виявили позицію операторів дронів російських окупантів у районі села Плавні Василівського району. 

"За здобутими розвідниками координатами успішно полетіла керована авіабомба – закобзонити російських убивць. У момент удару на позиції перебував московитський лейтенант Васілій Марзоєв, командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії російської окупаційної армії", - йдеться в повідомленні.

ГУР також оприлюднила відео влучання КАБу по російській позиції.

Як повідомлялося, в 2023 році СБУ повідомила про підозру двом генералам та підполковнику РФ, які командували обстрілом Херсона і вбили 24 мирних жителя. Серед них - Аркадій Марозоєв. 
﻿
